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Роксолана Підласа зареєструвала проект змін до Держбюджету щодо збільшення видатків Міноборони та Нацгвардії

16:51, 17 серпня 2023
576 млн грн потрібні для закупівлі спеціальної техніки для розмінування.
Роксолана Підласа зареєструвала проект змін до Держбюджету щодо збільшення видатків Міноборони та Нацгвардії

Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа разом із колегами зареєстрували законопроект 9618, який передбачає внесення змін до додатка №3 Державного бюджету України на 2023 рік. Його розроблено з метою передбачення додаткових коштів Міністерству оборони та Міністерству внутрішніх справ (для Національної гвардії України) на закупівлю спеціальної техніки для розмінування.

«За декілька місяців активного контрнаступу, ми втратили багато спеціальної техніки для розмінування. Окрім того, кількість техніки для розмінування, яку отримала Україна від країн Заходу, жодним чином не можна порівняти із загальним обсягом потреб української армії. ЗС РФ щільно замінували протитанковими та протипіхотними мінами ділянки фронту, що розташовані перед їхніми укріпленими оборонними рубежами. Це значно сповільнює швидкість просування Сил оборони України, адже є нестача у кількості спеціальної техніки для розмінування.

Водночас оборонно-промисловий комплекс України має змогу виробляти засоби розмінування на державних підприємствах. Отримання та реалізація таких оборонних замовлень без залучення іноземного підрядника позитивно вплине на український ОПК», - вказують автори.

Отже, зважаючи на отриману інформацію (з грифом «Для службового користування») від Сил оборони України щодо потреб у забезпеченні зазначеною технікою, а також отримавши інформацію від АТ «Українська оборонна промисловість» щодо виробничих спроможностей оборонно-промислового комплексу України в межах до 2024 року, законопроектом пропонується передбачити виділення додаткових коштів Міністерству оборони України та Міністерству внутрішніх справ України (для Національної гвардії України) в обсязі 576 млн гривень для закупівлі спеціальної техніки для розмінування.

Віднайти відповідну суму коштів пропонується за рахунок зменшення на 576 млн грн обсягу бюджетних призначень Міністерства фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування) за бюджетною програмою «Резервний фонд».

Автор: Наталя Мамченко

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