У КМДА зробили важливу заяву щодо підвищення цін на проїзд у громадському транспорті у Києві

Підвищення ціни на проїзд у громадському транспорті до завершення воєнного стану не буде.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

До завершення воєнного стану підвищення ціни на проїзд у громадському транспорті не буде. Про це повідомили у КМДА.

«Питання перегляду цін на проїзд у громадському транспорті Києва можливе лише після нашої Перемоги та початку відновлення і розвитку всіх сфер життєдіяльності міста, зокрема і громадського транспорту. Не піднімати ціну на проїзд – чітка позиція мера міста і моя також», – зазначив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.

Він пояснив, що в коментарі медіа говорив про необхідність підняття вартості проїзду виключно за умов швидкого повоєнного розвитку міста.

Також ми писали, що киянам пропонують відповісти, які проблеми у сфері транспорту місто має вирішувати першочергово.

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