У Раді розповіли, що зекономили на компенсації нардепам вартості проїзду, оренди житла або винайму готельного номера 17 млн грн

На оплаті праці народних обранців та їх помічників-консультантів зекономили 10,65 млн грн.

Фото: ВРУ

За перше півріччя 2023 року у парламенті вдалося зекономити кошти, які витрачалися на оплату праці народних депутатів, їх помічників-консультантів, коштів на компенсації депутатам вартості проїзду, оренди житла чи винайму готельного номера, а також на відшкодуванні витрат, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень. Про це розповіли у Апараті Верховної Ради.

А саме, на оплаті праці народних обранців та їх помічників-консультантів зекономили 10,65 млн грн. На нарахуваннях на оплату праці – 2,34 млн грн. Та ще 17 млн на відшкодуванні витрат, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень, компенсації депутатам вартості проїзду, оренди житла чи винайму готельного номера.

Загалом – 30 млн грн.

Як повідомляють у Апараті Верховної Ради, було вирішено звернутися до Міністерства фінансів України з пропозицією перенаправити ці 30 мільйонів бюджетних коштів на потреби сил безпеки й оборони.

Нагадаємо, що відповідно до закону про статус народного депутата, народний депутат отримує щомісячно заробітну плату з дня початку депутатських повноважень, а кошти для відшкодування витрат на здійснення депутатських повноважень - з дня обрання. Також на період воєнного стану зняті деякі обмеження по виплатам для народних депутатів, які не беруть участь в голосуваннях. А саме, у травні 2022 року було зупинено дію обмеження, за яким за дні, в які народний депутат без поважних причин, визначених ч. 3 статті 26 Регламенту Верховної Ради України, не виконує свої депутатські повноваження, передбачені законом, за поданням комітету, до компетенції якого входять питання депутатської етики, народним депутатам не провадяться виплати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень.

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Автор: Наталя Мамченко

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