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Вербував жінок для надання інтимних послуг в Ізраїлі: на Київщині ліквідували канал торгівлі людьми

23:40, 17 серпня 2023
41-річний організатор розміщував в Телеграм оголошення про «роботу для українок».
Вербував жінок для надання інтимних послуг в Ізраїлі: на Київщині ліквідували канал торгівлі людьми
Фото: Андрій Нєбитов/Телеграм

На Київщині поліція затримала чоловіка, який, користуючись вразливим станом українок та потребою в грошах, вербував їх для заняття проституцією в Ізраїлі. Про це повідомив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Як повідомляється, 41-річний організатор розміщував оголошення в Telegram-каналах про роботу для українок віком від 18 до 35 років для заняття проституцією в Ізраїлі.

Щоденний заробіток становив понад 1,5 тисячі доларів. Також зловмисник допомагав з оформленням документів для виїзду за кордон.

"Працівники управління міграційної поліції на одному з прикордонних пунктів пропуску Львівської області завадили вивезенню громадянки України для надання послуг інтимного характеру.

Поліцейські провели три санкціоновані обшуки та вилучили грошові кошти, банківські картки, зошити з чорновими записати та інші речові докази".

Чоловіку повідомили про підозру за торгівлю людьми. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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