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Україна вирішує, коли вести переговори з росією, – Столтенберг

17:43, 17 серпня 2023
Столтенберг відреагував на слова посадовця НАТО щодо «поступок» України у війні з рф.
Україна вирішує, коли вести переговори з росією, – Столтенберг
Джерело фото: АрміяInform

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на слова глава офісу генсека НАТО Стіана Єнссена, який раніше допустив, що Україна може стати членом Альянсу в обмін «поступки» у вигляді «відмови» від частини своєї території в обмін на членство Альянсі, – повідомляє Reuters.

Заява Єнсена викликала гнівну реакцію Києва, тож він пізніше назвав «помилкою» свої слова, зазначивши, що така «пропозиція» була частиною більшої дискусії щодо можливих сценаріїв розвитку подій в Україні, і що він не повинен був використовувати таке спрощене формулювання.

Столтенберг сьогодні заявив: «Українці і тільки українці можуть вирішити, коли створяться умови для переговорів, і які угоди прийнятні… Роль НАТО – підтримувати Україну», – підкреслив генсекретар НАТО.

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