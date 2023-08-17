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В ЕС зарегистрировали гражданскую инициативу для сохранения украинской культуры и языка

17:58, 17 августа 2023
Еврокомиссия зарегистрировала гражданскую инициативу в поддержку интеграции украинцев.
В ЕС зарегистрировали гражданскую инициативу для сохранения украинской культуры и языка
Источник фото: 24 канал

Европейская комиссия зарегистрировала гражданскую инициативу, направленную на поддержку интеграции украинских беженцев в ЕС и сохранение украинской культуры, языка, традиций и наследия. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Организаторы инициативы «Сохранение и развитие украинской культуры, образования, языка и традиций в странах ЕС» призывают Европейскую Комиссию принять активные шаги по содействию интеграции украинских беженцев в Евросоюзе. Организаторы также предлагают создать новое законодательство, направленное на сохранение и поддержку украинской культуры, языка, традиций и наследия, а также создать общеевропейскую структуру интеграционных центров для украинцев.

«Вопрос украинских беженцев по сохранению культуры, языка, традиций и наследия, а также интеграции и взаимопонимания хорошо понимают в ЕС, где уже сделаны значительные шаги для его решения и создания необходимой законодательной базы. 21 марта 2022 года состоялось внеочередное заседание Генеральной ассамблеи Европейской федерации национальных языковых учреждений (EFNIL), во время которого участники единогласно поддержали членство Украины в языковом пространстве ЕС. Это решение позволяет сформулировать законодательную стратегию защиты украинского языка как будущего языка ЕС», – говорится в обосновании инициативы.

Регистрация данной инициативы носит исключительно юридический характер и не может служить основой для каких-либо юридических или политических выводов относительно действий Еврокомиссии в отношении данной инициативы. Любые дальнейшие меры, которые будут приняты, будут зависеть от поддержки и решений в соответствии с необходимыми процедурами.

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