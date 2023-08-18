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В Харьковской области директор компании присвоил почти 200 тысяч на ремонте поврежденного обстрелом дома

07:20, 18 августа 2023
Дом в поселке Золочев был поврежден в прошлом году в результате российского обстрела.
В Харьковской области директор компании присвоил почти 200 тысяч на ремонте поврежденного обстрелом дома
Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове будут судить предпринимателя, обвиняемого в присвоении средств на ремонт поврежденного обстрелами дома. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным следствия, в декабре прошлого года между Департаментом капитального строительства ХОВА и предприятием заключен договор капитального ремонта многоквартирного жилого дома в поселке Золочев Богодуховского района.

Указанный дом пострадал в прошлом году в результате вражеских обстрелов.

Однако директор ООО решил присвоить бюджетные средства. Для достижения своей преступной цели подрядчик обеспечил выполнение указанных работ с значительно уменьшенными объемами, чем указанные в официальных документах. После этого он предоставил заказчику поддельные акты, информация в которых не соответствовала действительности.

«В карман» директора ООО поступило почти 200 тысяч гривен за работы, которые фактически по жилому дому выполнено не было.

Обвиняемый полностью возместил нанесенный государству ущерб.

Дело будут рассматривать в Дзержинском районном суде г. Харькова.

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