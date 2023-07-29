ВСУ скоро будут в Крыму – Кирилл Буданов

Кирилл Буданов заверил, что до освобождения Крыма от оккупантов осталось ждать недолго.

Вооруженные силы Украины скоро смогут освободить оккупированный россиянами Крымский полуостров. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов в комментарии «ТСН».

На вопрос, когда же украинские войска войдут в Крым, руководитель ГУР ответил: «Скоро».

При этом точной даты деоккупации полуострова Буданов не стал называть, а лишь заверил, что это произойдет вскоре.

Также руководитель ГУР заверил, что расположение «вагнеровцев» на территории Беларуси совсем не пугает Силы обороны Украины. Угрозу со стороны Беларуси он назвал нереальной.

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