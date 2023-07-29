ЗСУ скоро будуть у Криму – Кирило Буданов

Кирило Буданов запевнив, що до звільнення Криму від окупантів залишилося чекати недовго.

Збройні сили України скоро зможуть звільнити окупований росіянами Кримський півострів. Про це заявив керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов у коментарі «ТСН».

Видання пише, що на запитання, коли ж українські війська увійдуть до Криму, керівник ГУР відповів: «Скоро».

При цьому точної дати деокупації півострова Буданов не став називати, а лише запевнив, що це відбудеться невдовзі.

Також керівник ГУР запевнив, що розташування «вагнерівців» на території Білорусі зовсім не лякає Сили оборони України. Загрозу з боку Білорусі він назвав нереальною.

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