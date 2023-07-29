ЗСУ скоро будуть у Криму – Кирило Буданов

Збройні сили України скоро зможуть звільнити окупований росіянами Кримський півострів. Про це заявив керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов у коментарі «ТСН».
Видання пише, що на запитання, коли ж українські війська увійдуть до Криму, керівник ГУР відповів: «Скоро».
При цьому точної дати деокупації півострова Буданов не став називати, а лише запевнив, що це відбудеться невдовзі.
Також керівник ГУР запевнив, що розташування «вагнерівців» на території Білорусі зовсім не лякає Сили оборони України. Загрозу з боку Білорусі він назвав нереальною.
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