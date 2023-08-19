Якщо учень через нічні тривоги не виспався і втомлений, не варто змушувати його йти на перший урок – Лісовий

Міністр освіти зазначає, що треба бути реалістами і розуміти, що втомлена дитина навряд зможе сприймати матеріал на уроці та мати необхідний рівень концентрації.

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Якщо учень або учениця через нічні повітряні тривоги не виспалися і зранку почуваються втомленими, не варто змушувати дитину йти на перший урок.

На цьому наголосив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий та зазначив, що це нормально пропустити заняття й наздогнати цю тему пізніше.

«На моє переконання, якщо дитина не виспалася і почувається втомленою на ранок, не варто її змушувати йти на перший урок. Це нормально пропустити заняття й наздогнати цю тему пізніше. Наприклад, на платформі Всеукраїнської школи онлайн», - написав Лісовий.

Міністр освіти зазначає, що треба бути реалістами і розуміти, що втомлена дитина навряд зможе сприймати матеріал на уроці та мати необхідний рівень концентрації, адже часом дорослим складно сфокусуватися після безсонної ночі, тоді що казати про школярів.

«Якщо ж учень чи учениця пропускає самостійну чи контрольну, треба надавати можливість доскласти цю роботу. І загалом варто у навчальному процесі фокусуватися на головному, використовуючи усі переваги академічної свободи», - відмітив Лісовий.

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