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  1. В Україні

Чи має право на податкову соціальну пільгу працівник-пенсіонер: розʼяснення

07:00, 19 серпня 2023
Податківці підкреслили, що фізична особа, яка одночасно з пенсією з ПФУ отримує доходи у вигляді заробітної плати, має право на ПСП за загальними правилами.
Чи має право на податкову соціальну пільгу працівник-пенсіонер: розʼяснення

Державна податкова служба роз’яснила, чи має право на податкову соціальну пільгу працівник-пенсіонер.

Платники податків, які мають право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги, та розміри податкових соціальних пільг, визначені у п. 169.1 ПКУ.

Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати) (пп. 169.2.1 ПКУ).

Платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги (пп. 169.2.2 ПКУ).

Разом з цим згідно з пп. 169.2.3 ПКУ податкова соціальна пільга не може бути застосована до:

  • доходів платника податку, інших ніж заробітна плата;
  • заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;
  • доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

З урахуванням зазначеного фізична особа, яка одночасно з доходами у вигляді пенсії з Пенсійного фонду України отримує доходи у вигляді заробітної плати, має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги за умови дотримання вимог пп. 169.1 ПКУ та подання роботодавцю заяви про застосування пільги.

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