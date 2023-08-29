Закатував двох українців: повідомили про підозру окупаційному «коменданту Херсонщини»

Під час окупації Херсона росіянин віддав розпорядження про облаштування у місті катівень.

Фото: galinfo.com.ua

Служба безпеки України повідомила про підозру російському полковнику Віктору Бедрику – заступника командира 22-го армійського корпусу берегових військ рф, який вбивав цивільне населення України. Про це йдеться у пресслужбі СБУ.

У спецслужбі повідомили, що на період окупації Херсона він став так званим «військовим комендантом Херсонської області» і займався виконанням завдання кремля щодо придушення руху опору в регіоні.

«Посадовець» також віддав розпорядження про облаштування катівень на території захопленого на той час обласного центру.

«Рашисти звозили до застінків місцевих жителів, яких викрадали з приватних осель або прямо посеред вулиці, насамперед під час антиросійських мітингів.

У камерах цих в’язниць людей били, застосовували до них струм, залишали без їжі та води, а також погрожували розстрілом.

Одна з катівень була обладнана поверхом нижче «службового кабінету» Бедрика – у підвалі захопленої окупантами в Херсоні адміністративної будівлі», - сказано у повідомленні.

У СБУ додали, що зловмисник не тільки спостерігав за тим як його підлеглі знущаються над викраденими громадянами, але й особисто брав участь у побитті потерпілих.

Встановлено, що Бедрик причетний до катування щонайменше 12 мирних жителів Херсонщини, які виступали проти окупаційного режиму рф. Двоє з цих потерпілих були закатовані до смерті.

Щоб приховати воєнні злочини, російські загарбники записували у власних документах «судово-медичної експертизи», що «знайшли» загиблих «вже мертвими посеред міста».

«Через тортури та вбивства рашисти намагались зламати український супротив і змусити його учасників співпрацювати з агресором.

Крім того, задокументовано злочинну діяльність «наглядача» за ув’язненими – Олександра Чичкана, який є підлеглим Бедрика», - пишуть у СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Бедрику та його підлеглому Чичкану про підозру за ч. 2 ст. 28 та чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності незалежно від місця їх перебування.

Раніше ми писали, що на Миколаївщині затримали колаборанта, який водив односельчан на «розстріли».

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