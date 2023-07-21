Водив односельчан на «розстріли»: на Миколаївщині затримали колаборанта

Колаборант допомагав рашистам залякувати місцевих жителів за допомогою «інсценування розстрілів».

Служба безпеки України повідомила про затримання ще одного поплічника російських окупантів у Миколаївській області. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зловмисник під час тимчасової окупації регіону підтримав ворога і запропонував йому свою допомогу у війні проти України.

За це окупанти його включили до складу каральних загонів рф, які робили «облави» на учасників руху опору. Українських патріотів викрадали, відвозили до катівень і піддавали жорстоким тортурам.

«За матеріалами слідства, фігурант брав безпосередню участь у цих злочинах.

Встановлено, що він допомагав рашистам залякувати місцевих жителів за допомогою «інсценування розстрілів»: людей ставили до стінки, направляли на них вогнепальну зброю і робили постріли у небезпечній близькості.

Таким чином окупанти намагалися схилити українців до співпраці або до надання секретної інформації.

Співробітники СБУ отримали покази від 7 потерпілих, які постраждали від подібних знущань», - сказано у повідомленні.

Фігуранту вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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