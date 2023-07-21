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Ранее Высший антикоррупционный суд оправдал народного депутата из фракции «Слуга народа» Максима Пашковского, обвиняемого в недекларировании имущества.

Готовы ли хозяйственные суды к реализации норм нового закона об обязательных электронных кабинетах, - комментарий председателя КХС ВС Ларисы Рогач

Залог невозвращения процессуальных документов участников дел – выполнить нормы, предусмотренные ХПК: председатель Кассационного хозяйственного суда Лариса Рогач о новом законе о требованиях регистрации электронных кабинетов участниками дел.

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Вступил в силу закон об обязательной регистрации в электронных кабинетах для участия в судебных процессах – у участников хозяйственных дел есть три месяца для регистрации.

Офис Генпрокурора призвал прокуроров соблюдать конституционные права граждан

Также, Офис Генпрокурора призвал прокуроров обращать внимание на правовые выводы Верховного Суда в уголовных производствах.

Оценке с точки зрения допустимости подлежат фактические данные, а не сам по себе источник доказательств, - Верховный Суд

В случае оценки результатов следственного эксперимента суд должен определить допустимость не самого протокола следственного эксперимента, а содержащихся в нем сведений, отметил Кассационный уголовный суд.

  1. В Украине

Водил односельчан на «расстрелы»: в Николаевской области задержали коллаборанта

11:34, 21 июля 2023
Коллаборант помогал рашистам запугивать местных жителей с помощью «инсценирования расстрелов».
Водил односельчан на «расстрелы»: в Николаевской области задержали коллаборанта
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Служба безопасности Украины сообщила о задержании еще одного приспешника российских оккупантов в Николаевской области. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Злоумышленник во время временной оккупации региона поддержал врага и предложил ему свою помощь в войне против Украины.

За это оккупанты его включили в состав карательных отрядов россии, которые делали «облавы» на участников движения сопротивления. Украинских патриотов похищали, отвозили в пыточные и подвергали жестоким пыткам.

«По материалам следствия, фигурант принимал непосредственное участие в этих преступлениях.

Установлено, что он помогал рашистам запугивать местных жителей с помощью «инсценирования расстрелов»: людей ставили к стенке, направляли на них огнестрельное оружие и производили выстрелы в опасной близости.

Таким образом, оккупанты пытались склонить украинцев к сотрудничеству или к предоставлению секретной информации.

Сотрудники СБУ получили показания от 7 пострадавших, пострадавших от подобных издевательств», - говорится в сообщении.

Фигуранту уже сообщен о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Мужчина находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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