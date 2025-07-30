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Уряд затвердив запуск Дія.Картки — у Мінцифри пояснили, як це працюватиме

20:05, 30 липня 2025
Кожна виплата матиме окремий рахунок, що дозволить чітко контролювати цільове використання коштів.
Уряд затвердив запуск Дія.Картки — у Мінцифри пояснили, як це працюватиме
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Невдовзі українці зможуть отримувати всі види державної допомоги на одну цифрову картку — Дія.Картку, яка об’єднає кілька рахунків під різні цільові програми. Як повідомляла «Судово-юридична газета», відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів.

Нова система дозволить уникнути необхідності відкривати окремі банківські картки для кожної програми. Дія.Картка створює зручну фінансову модель, у якій кожен вид допомоги зараховуватиметься в межах єдиного інструменту.

Як це працюватиме?
Наприклад, ветеран, чия дитина йде до першого класу, оформлює участь у програмах «Ветеранський спорт» і «Пакунок школяра». Він отримає 5 000 грн на підготовку дитини до школи та 1 500 грн на спортивну реабілітацію — все на одну Дія.Картку, але на окремі цільові рахунки.

Через Дія.Картку можна буде отримувати:

  • усі цільові виплати через Дію — єКнига, Пакунок школяра, єМалятко тощо;
  • виплати за військовими облігаціями;
  • допомогу від міжнародних організацій;
  • пенсії та соціальні виплати.

Про дату запуску Дія.Картки буде повідомлено додатково.

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