Уряд затвердив запуск Дія.Картки — у Мінцифри пояснили, як це працюватиме

Невдовзі українці зможуть отримувати всі види державної допомоги на одну цифрову картку — Дія.Картку, яка об’єднає кілька рахунків під різні цільові програми. Як повідомляла «Судово-юридична газета», відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів.
Нова система дозволить уникнути необхідності відкривати окремі банківські картки для кожної програми. Дія.Картка створює зручну фінансову модель, у якій кожен вид допомоги зараховуватиметься в межах єдиного інструменту.
Як це працюватиме?
Наприклад, ветеран, чия дитина йде до першого класу, оформлює участь у програмах «Ветеранський спорт» і «Пакунок школяра». Він отримає 5 000 грн на підготовку дитини до школи та 1 500 грн на спортивну реабілітацію — все на одну Дія.Картку, але на окремі цільові рахунки.
Через Дія.Картку можна буде отримувати:
Про дату запуску Дія.Картки буде повідомлено додатково.
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