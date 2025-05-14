Укроборонпром шукає фахівців серед українців у Польщі

Укроборонпром запускає програму «Повернення українців» — запрошує фахівців із-за кордону на роботу в Україні.

Фото: Укроборонпром

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Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» (Укроборонпром) ініціювало програму «Повернення українців», що має на меті залучити до роботи на підприємствах оборонного сектору українців, які перебувають за кордоном. Першим етапом програми стало відкриття її у Польщі.

У компанії зазначають, що повномасштабна війна змусила багатьох українців шукати кращого життя за кордоном, однак не всім вдалося реалізуватись. Водночас значна частина фахівців має знання та досвід, які можуть бути корисними в оборонній галузі України.

«Ми провели велику підготовчу роботу у Товаристві та на наших підприємствах, а також підтримуємо зв’язок з лідерами громад українців у Польщі, громадськими та волонтерськими організаціями, Міністерством національної єдності України та Посольством України у Польщі. Наше завдання – надати гідні умови для повернення земляків, показати, що їхні професійні якості потрібні нашій оборонці», — наголосив директор Департаменту з управління персоналом Укроборонпрому Андрій Верещака. За його словами, підприємства Товариства пройшли підготовку до прийому нових кадрів, налагоджено контакт із українськими громадами у Польщі, волонтерами, громадськими організаціями та дипломатичними структурами України.

Наразі зустрічі та співбесіди з потенційними працівниками проводять у представництві Укроборонпрому в Польщі, однак незабаром з'явиться можливість пройти співбесіду онлайн. Програма гарантує легальне працевлаштування, соціальний захист та перспективи професійного розвитку.

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