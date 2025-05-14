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В 2024 году в Украине смертность практически втрое превысила рождаемость

12:59, 14 мая 2025
Обнародовали показатели рождаемости и смертности в Украине.
В 2024 году в Украине смертность практически втрое превысила рождаемость
Фото: ukrreporter.com.ua
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В 2024 году в Украине умерли 495,1 тыс. человек, тогда как родилось всего 176,1 тыс. Об этом сообщает издание «Слово і діло».

Отмечается, что начиная с 2014 года уровень рождаемости в Украине (без учета оккупированных РФ территорий) стабильно снижается. Так, в 2014 году родилось 465,9 тыс. детей, в 2020 году — 299,1 тыс., в 2021 году — 273,8 тыс.

Во время полномасштабной войны данные о рождаемости не учитывают Крым и четыре области: 2022 год — 206 тыс. детей, 2023 год — 187,4 тыс., 2024 год — 176,7 тыс.

Издание также опубликовало показатели смертности в Украине.

Начиная с 2010 года уровень смертности начал снижаться. Например, в 2017 году умерли 574,1 тыс. человек, в 2018 — 587,7 тыс., в 2019 — 581,1 тыс.

Резкий рост смертности зафиксирован в 2020–2021 годах во время пандемии коронавируса: умерли 616,8 тыс. и 714,3 тыс. человек соответственно.

В 2022 году умерли 541,7 тыс. украинцев, в 2023 — 496,2 тыс., в 2024 — 495,1 тыс. Эти цифры также не включают данные с оккупированных территорий.

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Украина

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