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Microsoft увольняет около 6 тысяч работников из-за перестройки на ИИ

15:48, 14 мая 2025
Microsoft сокращает штат на 3% для повышения эффективности в разработке ИИ.
Microsoft увольняет около 6 тысяч работников из-за перестройки на ИИ
Фото: Reuters
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Компания Microsoft объявила об очередной волне увольнений - под сокращение попадут примерно 6 тысяч работников, что составляет около 3% от общей численности персонала. Об этом сообщает CNN Business со ссылкой на источники в компании.

Увольнения коснутся всех уровней и регионов, хотя более половины штата компании (126 тыс. из 228 тыс.) работает в США. Основной причиной оптимизации называют перестройку корпоративной структуры для более эффективной реализации инвестиций в искусственный интеллект (ИИ) и новейшие технологии.

По информации источников, Microsoft стремится упростить управленческие уровни и уменьшить количество промежуточных звеньев между руководством и исполнителями, что должно улучшить гибкость принятия решений и ускорить внедрение инноваций.

Это сокращение - часть более широкой тенденции в ИТ-секторе, где компании фокусируются на развитии ИИ и перераспределяют ресурсы в соответствии с новыми приоритетами. Ранее аналогичные действия предприняли такие техногиганты как Google, Meta и Amazon, которые также уволили тысячи работников.

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Microsoft ИИ

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