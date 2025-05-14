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Забил до смерти — в Донецкой области суд назначил мужчину пожизненное лишение свободы за убийство двух женщин

16:42, 14 мая 2025
Версия обвиняемого о падении потерпевших не убедила суд.
Забил до смерти — в Донецкой области суд назначил мужчину пожизненное лишение свободы за убийство двух женщин
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Славянский горрайонный суд Донецкой области в открытом заседании рассмотрел дело против ранее неоднократно судимого мужчины, обвиняемого в умышленном убийстве двух человек. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что 3 марта 2022 года мужчина пришел в квартиру в Славянске, где проживали женщина 1967 года рождения и ее дочь 1984 года рождения. Во время совместного употребления алкоголя между ними внезапно возникла ссора. В этот момент мужчина решил убить обеих женщин и нанес одной не менее 26, а другой — не менее 18 ударов руками и ногами по голове и туловищу, причинив смертельные травмы.

От полученных телесных повреждений потерпевшие умерли на месте совершения преступления. Злоумышленник покинул место преступления.

В ходе судебного разбирательства он категорически отрицал свою вину, не раскаялся в содеянном и не способствовал раскрытию совершенного преступления.

Мужчина утверждал, что накануне убийства он употреблял алкогольные напитки с знакомыми, когда одна из потерпевших пришла к их жилищу и просила купить водку.

По его словам, с потерпевшими он виделся периодически, хорошо не был знаком. По его версии, после совместного употребления алкогольных напитков у потерпевших начался приступ эпилепсии, в результате чего они падали и ударялись головой, лицом.

Обвиняемый утверждал, что женщины на момент смерти уже имели телесные повреждения, которые он не наносил, вместо этого вызвал скорую помощь для одной из них, когда она без обуви и верхней одежды бродила по улицам города, покупал ей водку.

Он также сообщил, что в день убийства они с приятелем распивали спиртные напитки по месту жительства потерпевшей, в ходе чего женщины вытащили из его кармана 200 грн. После того, как женщинам стало плохо, он якобы вызвал экстренную медицинскую помощь и пошел на работу, телесных повреждений потерпевшим не наносил.

Такие показания обвиняемого отличаются от его объяснений во время проведения следственного эксперимента от 4 апреля 2022 года.

Несмотря на позицию обвиняемого, его вина в совершении инкриминируемого уголовного правонарушения подтверждена исследованными в судебном заседании доказательствами.

Свидетели, которые проживали непосредственно по соседству с погибшими, подтвердили, что, начиная с конца 2021 года до смерти потерпевших, мужчина проживал в квартире потерпевших. Между обвиняемым и одной из погибших были близкие отношения.

За некоторое время до убийства потерпевших свидетели видели, как обвиняемый мужчина на улице бил мать и дочь.

Он сам этот факт отрицал, ссылаясь на то, что синяки у женщины появились после того, как она ездила куда-то с неизвестными лицами на красной машине марки «Жигули», однако ни один из свидетелей во время допроса в судебном заседании это не подтвердил.

Кроме того, на утро после той ночи, когда были убиты потерпевшие, их соседи видели именно обвиняемого, когда он поднимался к ним в квартиру. Смерть потерпевших наступила от выявленных у них телесных повреждений, причиненных незадолго до этого, в то время, когда, по показаниям самого обвиняемого, он находился по месту жительства потерпевших.

В момент совершения инкриминируемого преступления по своему психическому состоянию мужчина мог осознавать свои действия и руководить ими, что подтверждено заключением судебно-психиатрического эксперта.

Суд признал обвиняемого виновным в двойном убийстве и назначил ему пожизненное заключение, приговор еще не вступил в законную силу (дело №243/2230/22).

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