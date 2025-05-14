Пенсии в Украине — имеют ли право переселенцы выбирать банк для выплат

Главное управление Пенсионного фонда в Донецкой области сообщает, что внутренне перемещенные лица, выходящие на пенсию в 2025 году, имеют право самостоятельно выбирать уполномоченный банк для получения пенсионных выплат.
Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 11 февраля 2025 года №299, которое вступило в силу 20 марта 2025 года.
Согласно документу, ВПЛ могут обратиться в любой из банков, включенных в официальный перечень, и определить наиболее удобное для себя учреждение для начисления средств.
Список уполномоченных банков представлен далее.
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