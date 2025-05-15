Укрзализныця изменила электронные билеты на рейсы в Польшу – как выглядит новый бланк

Укрзализныця обновила бланк электронного билета на поезда в Польшу. С 14 мая они выглядят по-новому.
Отныне при покупке электронных билетов на сообщение Украина — Польша пассажиры будут получать электронный билет на бланке нового образца. Как отмечается, он более удобен в использовании и соответствует современным международным требованиям.
Ранее электронные билеты на бланках нового образца были введены на направлениях Украина — Австрия, Венгрия и Словакия.
На данный момент из Украины в Польшу и обратно курсируют следующие поезда:
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