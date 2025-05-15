Практика судов
  1. В Украине

Укрзализныця изменила электронные билеты на рейсы в Польшу – как выглядит новый бланк

11:27, 15 мая 2025
Теперь эти электронные билеты выглядят по-новому.
Укрзализныця изменила электронные билеты на рейсы в Польшу – как выглядит новый бланк
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Укрзализныця обновила бланк электронного билета на поезда в Польшу. С 14 мая они выглядят по-новому.

Отныне при покупке электронных билетов на сообщение Украина — Польша пассажиры будут получать электронный билет на бланке нового образца. Как отмечается, он более удобен в использовании и соответствует современным международным требованиям.

Ранее электронные билеты на бланках нового образца были введены на направлениях Украина — Австрия, Венгрия и Словакия.

На данный момент из Украины в Польшу и обратно курсируют следующие поезда:

  • №89/90 Киев — Перемышль;
    • №705/706, 715/716 Киев — Перемышль;
    • №35/36 Одесса — Перемышль;
    • №23/24 Киев — Хелм;
    • №51/52 Киев — Перемышль;
    • №31/32 Запорожье — Перемышль;
    • №19/20 Киев — Хелм;
    • №93/94 Харьков — Хелм;
    • №73/74 Харьков — Перемышль;
    • №119/120 Киев — Хелм;
    • №767/768 Рава-Руська — Варшава;
    • №765/766 Рава-Руська — Варшава;
    • №67/68 Киев — Варшава.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша Укрзализныця

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада поддержала урегулирование ежемесячной денежной выплаты членам семьи погибших граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной

На данный момент неопределенность положения относительно размера ежемесячной денежной выплаты в случае наличия двух и более членов семьи побуждает граждан обращаться в суд.

Пенсионный фонд сможет требовать возврата средств, выплаченных по необоснованному листку нетрудоспособности — Рада поддержала законопроект

Законопроект предусматривает изменения в процесс возврата средств страховых выплат в случае установления необоснованности выдачи листка нетрудоспособности.

Мобилизованный с синдромом Туретта, который состоял на учете в психоневрологической больнице, оспаривал решение ВЛК: суд указал на устоявшуюся позицию ВС, что проверять диагноз – не компетенция суда

В исковом заявлении указывалось, что мобилизованный мужчина является психически больным лицом, поэтому предоставление ему оружия в руки является опасным как для истца лично, так и для окружающих, поскольку истец не может контролировать свои движения – что решил суд.

Мужчина, который ухаживал за матерью, неспособной передвигаться, пришел в ТЦК с документами на отсрочку, но его мобилизовали – что решил суд

Военнообязанный явился по повестке в ТЦК с документами, подтверждающими его право на отсрочку, но там их решили не рассматривать – суд признал действия ТЦК противоправными.

За умышленный обход санкций будут наказывать лишением свободы до 10 лет — комитет рекомендовал принять законопроект Президента

Правоохранительный комитет парламента рекомендовал принять за основу законопроект Владимира Зеленского, которым предлагается наказывать лишением свободы до 10 лет за нарушение или умышленный обход санкций.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Стадник
    Ігор Стадник
    заступник голови Вінницького апеляційного суду