Укрзализныця изменила электронные билеты на рейсы в Польшу – как выглядит новый бланк

Теперь эти электронные билеты выглядят по-новому.

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Укрзализныця обновила бланк электронного билета на поезда в Польшу. С 14 мая они выглядят по-новому.

Отныне при покупке электронных билетов на сообщение Украина — Польша пассажиры будут получать электронный билет на бланке нового образца. Как отмечается, он более удобен в использовании и соответствует современным международным требованиям.

Ранее электронные билеты на бланках нового образца были введены на направлениях Украина — Австрия, Венгрия и Словакия.

На данный момент из Украины в Польшу и обратно курсируют следующие поезда:

№89/90 Киев — Перемышль;

• №705/706, 715/716 Киев — Перемышль;

• №35/36 Одесса — Перемышль;

• №23/24 Киев — Хелм;

• №51/52 Киев — Перемышль;

• №31/32 Запорожье — Перемышль;

• №19/20 Киев — Хелм;

• №93/94 Харьков — Хелм;

• №73/74 Харьков — Перемышль;

• №119/120 Киев — Хелм;

• №767/768 Рава-Руська — Варшава;

• №765/766 Рава-Руська — Варшава;

• №67/68 Киев — Варшава.

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