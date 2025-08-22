Государство будет компенсировать половину стоимости автогражданки для ветеранов

Автогражданка для ветеранов и людей с инвалидностью вследствие войны станет дешевле, поскольку государство покроет 50% стоимости.

Кабинет Министров Украины одобрил решение о компенсации 50% стоимости автогражданки для ветеранов и людей с инвалидностью вследствие войны, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Решили, что государство будет компенсировать 50% автогражданки для ветеранов и людей с инвалидностью вследствие войны», – отметила премьер-министр.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин внесет в парламент кодекс законов о Защитниках и Защитницах Независимости и Государственности Украины.

