Кто может получить больничный по уходу за ребенком – в ПФУ объяснили

В ПФУ ответили, может ли женщина получить больничный, если будет ухаживать в это время за полугодовалой дочкой сестры, которая попала в больницу.

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В Пенсионный фонд Украины обратилась гражданка, которая рассказала, что ее родная сестра, одинокая мать, попала в больницу. Женщина просила объяснить, может ли она получить больничный, если будет ухаживать в это время за полугодовалой дочкой сестры.

В ПФУ объяснили, что законодательство предусматривает такую возможность и рассказали детали:

«Медицинское заключение категории “Уход за ребенком в случае болезни лица, ухаживающего за ребенком” формируется лечащим врачом на период лечения пациента на основании медицинской записи о том, кто фактически будет осуществлять уход за ребенком в возрасте до 3 лет, и вывода о временной нетрудоспособности лица, которое будет осуществлять такой уход (п.6 раздела 2 Порядка формирования медицинских заключения о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключения в электронной системе здравоохранения, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Украины 01.06.2021 № 1066).

Застрахованному лицу, которое осуществляет уход за ребенком до трехлетнего возраста (или за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет), если мать ребенка (или другое лицо, фактически осуществляющее уход за ребенком) заболела, оказывается помощь по временной нетрудоспособности.

Больничный не предоставляется, если застрахованное лицо находилось в это время в ежегодном (основном или дополнительном) отпуске, дополнительном отпуске в связи с учебой или творческим отпуском».

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