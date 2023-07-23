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  1. В Украине

В Одессе в результате ночной атаки повреждены 25 памяток архитектуры – глава ОВА

15:13, 23 июля 2023
Среди них здания XIX-XX века.
В Одессе в результате ночной атаки повреждены 25 памяток архитектуры – глава ОВА
Источник фото: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova.
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Предварительно 25 памяток архитектуры повредили оккупанты в историческом центре города, который находится под защитой ЮНЕСКО, во время ночного удара по Одессе.

Среди них здания XIX-XX века: Дом Чижевича, Дом Папудовой, Дом Заблудовского и т.д.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Ночью на 23 июля Одесса подверглась очередной ракетной атаке российских войск. Как сообщили в Оперативном командовании «Юг», ночью враг ударил по Одесщине 5-ю видами ракет всех видов базирования: «Калибры», «Ониксы», Х-22 и Искандер-К, а также применил баллистические Искандер-М.

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