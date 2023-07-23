На Ровенщине пограничники обнаружили насаждение кустов снотворного мака, фото

В настоящее время 320 кустов растений изъято и направлено на экспертизу.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Межведомственная группа в составе оперативных сотрудников пограничного отряда и представителей Нацполиции во время проведения следственных действий обнаружили насаждение кустов снотворного мака.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Мероприятия проводились в Варасском районе Ровенщины на основании определения Заречненского районного суда в рамках уголовного производства по ст.310 УКУ «Посев или выращивание снотворного мака или конопли», начатого по сообщению пограничников.

Отмечается, что в настоящее время 320 кустов растений изъято и направлено на экспертизу.

Мероприятия продолжаются.

Источник фото: dpsu.gov.ua

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