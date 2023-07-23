В Україну завезли небезпечну каву, яка може викликати судоми та нудоту

У каві виявили шкідливий мікотоксин.

Фото: 2day.kh.ua

В Україну завезли мелену каву, в якій виявили шкідливий мікотоксин охратоксин А, який може викликати небезпечні побічні наслідки. Про це повідомив офіційний сайт Держпродспоживслужби.

Виробник кави - Gruppo Gimoka srl, Trezzano S/N, Італія. Вона була завезена з Австрії на адресу ТОВ «ТД ГУРМАНДІЗ», що в Києві.

Повідомлення про надходження небезпечної кави надійшло через систему швидкого оповіщення для харчових продуктів і кормів (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF).

Зазначимо, що Охратоксин А небезпечний для здоров'я людини. Він може викликати гостре отруєння, що дає ускладнення на нирки та має накопичувальну дією. Можливі нудота, блювання, прискорене серцебиття, запаморочення, судоми.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.