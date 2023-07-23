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  1. В Украине

Италия готова помочь восстановить собор в Одессе

16:43, 23 июля 2023
Глава итальянского правительства заявила, что Италия поможет Украине восстановить Спасо-Преображенский собор в Одессе после российского ракетного удара.
Италия готова помочь восстановить собор в Одессе
Фото: twitter.com/italyinukr
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Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что ее страна поможет Украине в реставрации Спасо-Преображенского собора, который сильно пострадал в результате ракетной атаки российских оккупантов в ночь на 23 июля. Ее заявление цитирует посольство Италии в Украине.

По словам Мелони, Италия имеет «уникальный в мире» опыт в реставрационной отрасли и готова присоединиться к восстановлению Спасо-Преображенского собора и других достопримечательностей в Украине.

«Российские агрессоры разрушают зернохранилища, лишая пищи миллионы нуждающихся в ней людей. Они уничтожают нашу европейскую цивилизацию, ее священные символы. Свободный народ не позволит себя запугать, варварство не победит», – заявила она.

Ранее сообщалось, что Ночью на 23 июля Одесса подверглась очередной ракетной атаке российских войск. Как сообщили в Оперативном командовании «Юг», ночью враг ударил по Одесщине 5-ю видами ракет всех видов базирования: «Калибры», «Ониксы», Х-22 и Искандер-К, а также применил баллистические Искандер-М.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакого оправдания российскому злу быть не может, и за Одессу обязательно будет ответ российским террористам.

В ГСЧС Украины на фото показали спасение людей, работу психологов и спасателей, спасающих иконы из изуродованного собора. Также был поврежден исторический центр Одессы.

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