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До Кримінального кодексу пропонують зміни у частині кримінальної відповідальності суддів за «корупційними» статтями

Також суддів місцевих судів пропонується виключити з ч. 2 примітки до статті 368 КК, яка відносить їх до службових осіб, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 368-5, 369 та 382 КК.

Суд скасував відмову прикордонної служби у виїзді студенту, який прямував на навчання за кордон

Апеляційний адміністративний суд підкреслив, що право позивача на виїзд з метою навчання не могло бути обмеженим, оскільки обмеження виїзду за кордон для військовозобов`язаних запроваджуються з метою захисту незалежності та територіальної цілісності України, тоді як позивач тимчасово від виконання відповідного обов`язку звільнений як здобувач фахової вищої освіти.

Відновлення розгляду скарг на суддів: Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект в другому читанні та в цілому

Було вирішено рекомендувати до прийняття в другому читанні законопроект 9261, що передбачає тимчасову передачу функцій з розгляду скарг на судів Вищій раді правосуддя, але з відкладальною умовою.

У суді немає суддів, і нікому розглянути справу: як забезпечити доступ громадян до правосуддя

Доки законодавець ще визначається, чи треба йому розібратися із проблемою доступу громадян до правосуддя, якщо у суді немає кому розглянути справу, судді можуть частково взяти на себе місію із забезпечення такого доступу.

Cуддя КСУ матиме право на відставку лише після 7 років роботи у Суді, а міжнародні експерти вирішуватимуть, хто може претендувати на крісло у КСУ

Комітет підготував до ухвалення в цілому законопроект про новий порядок відбору суддів Конституційного Суду з переважним голосом міжнародних експертів.

  1. В Україні

Україна може відмовитися від бойкоту спортивних змагань, де беруть участь росіяни і білоруси

20:54, 23 липня 2023
Причиною скасування бойкоту може стати офіційне не запрошення рф та Білорусі на Олімпіаду-2024 в Париж, заявив міністр Гутцайт.
Україна може відмовитися від бойкоту спортивних змагань, де беруть участь росіяни і білоруси
Фото: glavcom.ua
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Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що Україна розглядає питання участі своїх спортсменів у всіх кваліфікаційних змаганнях до Олімпіади 2024 року в Парижі, навіть якщо в них братимуть участь росіяни та білорусі під нейтральним прапором. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«росії та Білорусі як офіційних країн не буде на Олімпійських іграх. І зараз ми вже розпочали дискусію щодо можливості, якщо не буде росії й Білорусі на Олімпійських іграх, щоб наші спортсмени вже брали участь у всіх кваліфікаційних змаганнях до Олімпійських ігор, які будуть відбуватися в Парижі в 2024 році», - сказав він.

На питання, чи може Україна дозволити спортсменам брати участь у змаганнях із росіянами та білорусами, які виступатимуть під нейтральним прапором, Гутцайт сказав: «Зараз ми це питання розглядаємо. Ми ведемо дискусії з нашими всеукраїнськими федераціями, з нашими спортсменами».

Також міністр додав, що Україна добивалася того, щоб росії та Білорусі не було на Олімпійських іграх і досягла цього: «Прапора та іншої символіки росії та Білорусі там не буде».

Раніше ми писали, що 30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з росії.

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