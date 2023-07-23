Україна може відмовитися від бойкоту спортивних змагань, де беруть участь росіяни і білоруси

Причиною скасування бойкоту може стати офіційне не запрошення рф та Білорусі на Олімпіаду-2024 в Париж, заявив міністр Гутцайт.

Фото: glavcom.ua

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що Україна розглядає питання участі своїх спортсменів у всіх кваліфікаційних змаганнях до Олімпіади 2024 року в Парижі, навіть якщо в них братимуть участь росіяни та білорусі під нейтральним прапором. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«росії та Білорусі як офіційних країн не буде на Олімпійських іграх. І зараз ми вже розпочали дискусію щодо можливості, якщо не буде росії й Білорусі на Олімпійських іграх, щоб наші спортсмени вже брали участь у всіх кваліфікаційних змаганнях до Олімпійських ігор, які будуть відбуватися в Парижі в 2024 році», - сказав він.

На питання, чи може Україна дозволити спортсменам брати участь у змаганнях із росіянами та білорусами, які виступатимуть під нейтральним прапором, Гутцайт сказав: «Зараз ми це питання розглядаємо. Ми ведемо дискусії з нашими всеукраїнськими федераціями, з нашими спортсменами».

Також міністр додав, що Україна добивалася того, щоб росії та Білорусі не було на Олімпійських іграх і досягла цього: «Прапора та іншої символіки росії та Білорусі там не буде».

Раніше ми писали, що 30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з росії.

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