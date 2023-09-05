Таможенники нашли в посылке из Киева камни возрастом 407 миллионов лет с отпечатками древних вымерших рыб

Эксперты подтвердили, что камни являются плитками известного древнего красного песчаника с отпечатками вымершей панцирной рыбы.

Источник фото: customs.gov.ua

Сотрудники Киевской таможни сохранили палеонтологическое сокровище. Как рассказали в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, работники заподозрили, что четыре камня, которые они обнаружили в отправлении из Киева, могут иметь давнее происхождение, поэтому направили их в Национальный научно-естественный музей НАН Украины для проведения экспертизы.

Эксперты подтвердили, что камни являются плитками известного древнего красного песчаника с отпечатками вымершей панцирной рыбы. На двух образцах есть отпечатки одного панциря рыбы вида Stentiopelta pustulata. Третий образец тоже является фрагментом древней панцирной рыбы, вид которой пока еще определяется. Четвертый камешек является просто обломком одного из образцов. Их место находки – Подолье, бассейн реки Днестр.

Специалисты музея определили, что все образцы представляют собой оригинальные отпечатки фосилий с двух сторон.

«Их геологический возраст составляет около 407 млн лет. Все они обладают культурной и научной ценностью как геологическое наследие. Кроме того, эксперты рекомендуют внести образцы в Государственный реестр национального культурного достояния, а также в Музейный фонд Украины», - говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных и исторических ценностей за границу требуется соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины. Такого разрешения таможенникам предоставлено не было.

Относительно гражданина, отправлявшего редкие окаменелости за границу, Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины.

Палеонтологические ценности изъяты.

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