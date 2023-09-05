Разоблачены два директора школ Мариуполя на реализации российских «стандартов» в образовании

Прокуратура разоблачила и сообщила о подозрении в коллаборационной деятельности директоров двух школ Мариуполя, которые помогают захватчикам вводить российские «стандарты» образования на временно захваченной территории Донецкой области, – сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
«Во временно захваченном г. Мариуполь в добровольном сотрудничестве с оккупантами разоблачили 46-летнюю «директора Муниципального образовательного учреждения средняя школа № 41» и 67-летнюю «директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Талаковская средняя школа администрации города Мариуполя»», – говорится в сообщении.
Подозреваемые реализуют образовательный процесс по российским «стандартам» и активно участвуют в пропагандистских сюжетах.
Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности за преступления против Украины.
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