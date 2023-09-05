Викрито двох директорів шкіл Маріуполя на реалізації російських «стандартів» в освіті

Прокуратура повідомила про підозру 2 освітянам, які працюють на ворога на тимчасово окупованих територіях.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Прокуратура викрила та повідомила про підозру у колабораційній діяльності директорів двох шкіл Маріуполя, які допомагають загарбникам запроваджувати російські «стандарти» освіти на тимчасово захопленій території Донецької області, – повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«У тимчасово захопленому м. Маріуполь у добровільній співпраці з окупантами викрито 46-річну «директора Муниципального образовательного учреждения средняя школа № 41» та 67-річну «директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Талаковская средняя школа администрации города Мариуполя»», – йдеться у повідомленні.

Підозрювані реалізують освітній процес за російськими «стандартами» та беруть активну участь у пропагандистських сюжетах.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.

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