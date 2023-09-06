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В САП рассказали, как сообщить о коррупции в Украине Госдепу США

14:52, 6 сентября 2023
В САП напомнили телефоны Министерства обороны США, Государственного департамента США и Агентства США по международному развитию, на которые можно сообщить о коррупции.
В САП рассказали, как сообщить о коррупции в Украине Госдепу США
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В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) напомнили горячие телефонные линии Министерства обороны США, Государственного департамента США и Агентства США по международному развитию, куда можно сообщать о коррупции.

«Обращаем внимание, что в случае обнаружения информации о возможном совершении преступлений, связанных с программами или операциями Министерства обороны США, Государственного департамента США (включая Агентство США по глобальным медиа) и Агентства США по международному развитию, можете сообщить ее на горячие линии :

+1-703-604-8799 или +1-800-424-9098;

+1 202-647-3320 или +1 800-409-9926;

+1-202-712-1023 или +1-800-230-6539», - отметили в САП.

Напомним, в январе 2023 года Агентство США по международному развитию призвало сообщать на горячую линию генерального инспектора по поводу нарушений в Украине, связанных с коррупцией, мошенничеством, растратой средств, злоупотреблениями, ненадлежащим управлением.

«Мы должны обеспечивать надзор за использованием средств и ресурсов, предоставленных американскими налогоплательщиками в поддержку Украины. Советуем конфиденциально сообщать о любой подозрительной деятельности, связанной с программами или операциями Министерства обороны США, Государственного департамента США (включая Агентство США по глобальным медиа) и Агентства США по международному развитию, на соответствующую горячую линию», - отметили там.

В свою очередь, в САП подчеркнули, что во время полномасштабного вторжения рф на территорию Украины важным вопросом является защита нашей страны и борьба не только на фронте, но и с внутренними врагами, такими как коррупция.

«Для предотвращения проявлений коррупции и других противоправных действий работают «Горячие линии», позволяющие оставить сообщения о преступлениях, включая растрату, злоупотребление и взяточничество. Кроме того, эти линии налаживают эффективные обратные связи с гражданами, делают максимально прозрачными все процессы деятельности государственных органов и обществ, а также способствуют оперативному противодействию и предотвращению коррупционных действий», отметили в САП.

Напомним, НАБУ, САП и НАПК выступили против планов Президента приравнять коррупцию к государственной измене.

Автор: Наталья Мамченко

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