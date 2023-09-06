Бельгийская компания «Etex» по производству строительных материалов заявила о выходе с рынка рф

В НАПК отметили, что компания рассматривает вопрос возобновления своей деятельности в Украине.

Источник фото: etexgroup.com

Бельгийская компания Etex приняла решение о выходе с рынка российской федерации.

Об этом сообщили в НАПК.

«Etex» является одним из европейских лидеров по производству строительных материалов, владеет более 110 производственными площадками в 42 странах мира.

До полномасштабного вторжения рф в Украину компания «Etex» также присутствовала и в нашем государстве. Так, в Бахмуте работал завод «Синиат», на котором работало около 300 сотрудников. В результате российской агрессии и оккупации завод был уничтожен, а компания оказала помощь работникам для переезда в другие города Украины, а также за границу.

«Благодаря об активной работе Посольства Украины в Бельгии и Министерства иностранных дел Украины совет директоров компании, узнав о запланированном внесении ее в перечень Международных спонсоров войны, принял решение об отчуждении двух предприятий российской компании “Ursa”, которыми владела “Etex”, и окончательный выход с российского рынка», - подчеркнули в НАПК.

Также в Нацагентстве отметили, что компания рассматривает вопрос возобновления своей деятельности в Украине.

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