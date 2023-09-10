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Після звільнення Криму Чорне море стане безпечним: в ГУР розповіли про неминучу деокупацію півострову

07:20, 10 вересня 2023
В розвідці зазначили, що домінування рф у повітряному просторі Чорного моря та її берегові ракетні комплекси є загрозою не лише для військового, а й для цивільного судноплавства.
Після звільнення Криму Чорне море стане безпечним: в ГУР розповіли про неминучу деокупацію півострову
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Чорне море може стати безпечним лише після деокупації Криму. Якщо раніше безпекові ініціативи, які надходили, зокрема, й від країн НАТО, гальмувались через фактор "а що скаже росія?", тепер у таких питаннях немає потреби. Про це заявив представник ГУР Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.

“Настав час, коли питати росію немає необхідності ― вона агресор, вона реально пірат в Чорному морі, вона перешкоджає нормальному цивільному судноплавству. Через це тут необхідна єдина позиція зацікавлених країн, країн регіону, країн НАТО, країн, які можуть дати гарантії безпеки у Чорному морі, зокрема США та Велика Британія. Туреччина повинна сказати своє слово”, — пояснив Скібіцький.

Він нагадав, що рф окупувала український Крим із метою панування в Чорному морі, а також проєкції сили на Середземномор’я.

"І окупація, і нарощування військового потенціалу в Криму були здійснені з двох причин. Перша – це повне панування в Чорному морі, а друга – це проєкція сили на Середземномор’я: та ж сама Сирія, та ж сама Африка і вихід в Атлантичний океан", – пояснив представник ГУР. 

Також Скібіцький уточнив, що домінування рф у повітряному просторі Чорного моря та берегові ракетні комплекси країни-агресорки є загрозою не тільки для військового, а й для цивільного судноплавства. Тож усі зацікавлені країни повинні шукати ефективні шляхи нейтралізації воєнної сили окупантів у регіоні.

Він зазначив, що цілковиту безпеку Чорного моря гарантує лише звільнення Криму від російських загарбників.

“Повірте, коли ми повернемо наш Крим, Чорне море стане безпечним — це однозначно”, — наголосив Скібіцький.

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