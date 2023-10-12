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В Киеве начали расчищать реку Лыбидь: что уже сделали, фото

15:48, 12 октября 2023
Из обезвоженных участков уже вывезено более 500 тонн мусора.
В Киеве начали расчищать реку Лыбидь: что уже сделали, фото
Источник фото: КГВА
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В столице весной расчистили наземные участки рек Почайна и Лыбидь. Сейчас ведутся работы по подземной части реки Лыбидь, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Для этого вручную, мешками была перекрыта часть променады, чтобы изменить направление воды по руслу.

«Из обезвоженных участков уже вывезено более 500 тонн мусора. Сейчас идет подготовка к расчистке центральной части русла», – отметил Сергей Попко.

Также мы рассказывали, что в Киеве изучают вопросы предоставления охранного статуса отдельным природным объектам, в частности, это касается Труханового острова и озера Ведро.

Источник фото: КГВА

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