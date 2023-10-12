Автоматические штрафы за перегрузку грузовиков: КСУ проверит на конституционность предписание КУоАП

Суд проверит на конституционность предписание КУоАП, которым установлена ответственность за административные правонарушения в области безопасности на автомобильном транспорте.

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В среду, 11 октября, Первый сенат КСУ на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Диняка Сергея Васильевича о соответствии Конституции Украины части первой статьи 143, части второй статьи 1321 Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее – Кодекс). Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Як зазначив суддя-доповідач у справі Віктор Колісник, заявник звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність Основного Закону України частину першу статті 143 Кодексу, відповідно до якої за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, передбачені частиною другою статті 122-2, частинами другою і третьою статті 132-1 Кодексу, зафіксовані за допомогою засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі в автоматичному режимі, адміністративну відповідальність несе відповідальна особа – фізична особа або керівник юридичної особи, за якою зареєстровано транспортний засіб, а в разі якщо до Єдиного державного реєстру транспортних засобів внесено відомості про належного користувача відповідного транспортного засобу – належний користувач транспортного засобу, а якщо в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань на момент запиту відсутні відомості про керівника юридичної особи, за якою зареєстрований транспортний засіб, – особа, яка виконує повноваження керівника такої юридичної особи.

Суддя-доповідач поінформував, що автор клопотання також оспорює частину другу статті 132-1 Кодексу, згідно з якою «перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм під час руху великогабаритними і великоваговими транспортними засобами автомобільними дорогами, вулицями або залізничними переїздами тягне за собою накладення штрафу».

Із матеріалів конституційної скарги вбачається, що в період з грудня 2021 року по лютий 2022 року на заявника було складено близько 2 тис. постанов про притягнення його до адміністративної відповідальності за перевищення транспортними засобами, що належать підприємству, в якому він обіймає посаду керівника, нормативних параметрів, зазначених пунктом 22.5 Правил дорожнього руху України.

На думку Сергія Диняка, оспорювані приписи Кодексу «створюють умови надмірного втручання у право власності особи», гарантоване статтею 41 Конституції України.

На підтвердження своєї позиції заявник посилається, зокрема, на окремі приписи Конституції України, рішення Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини, Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод та судові рішення у своїй справі.

Під час засідання були заявлені низка клопотань від суб’єкта права на конституційну скаргу Сергія Диняка та постійного представника Верховної Ради України у Конституційному Суді України Максима Дирдіна, які Суд розгляне на закритій частині пленарного засідання.

Також під час пленарного засідання суб’єкт права на конституційну скаргу Сергій Диняк та його представник, адвокат Андрій Сидоренко, відповіли на запитання судді Конституційного Суду України Петра Філюка. Зокрема, заявник повідомив Суду про те, що на нього, як на фізичну особу, були накладені адміністративні штрафи у загальному розмірі понад 100 млн грн, загальна кількість протоколів у справах про адміністративні правопорушення складає близько 2 000 і фактично виконавча служба заблокувала всі його рахунки.

Суддя-доповідач також повідомив, що з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи були направлені листи-запити до членів Науково-консультативної ради Конституційного Суду України, до Національного транспортного університету, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Державної служби України з безпеки на транспорті з проханням висловити позиції щодо питань, порушених у конституційній скарзі.

Дослідивши матеріали цієї справи на відкритій частині пленарного засідання, Суд перейшов до закритої частини для ухвалення рішення.

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