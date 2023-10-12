СБУ сообщила о подозрении в государственной измене экс-ведущей каналов Медведчука Диане Панченко

Сообщается, что она выехала в оккупированный Донецк, где систематически оправдывает агрессию рф и призывает наших сограждан не оказывать сопротивление захватчикам.

Фото: СБУ

Экс-ведущая подсанкционных телеканалов Виктора Медведчука Диана Панченко получила новое подозрение - на этот раз в государственной измене, информирует Служба безопасности Украины.

Сообщается, что после работы на телеканалах она выехала во временно оккупированный Донецк, чтобы продолжить информационно-подрывную деятельность в пользу рф.

Установлено, что она систематически оправдывает вооруженную агрессию рф против Украины, поддерживает и пропагандирует оккупацию регионов нашего государства, а также манипулятивно освещает военно-политическую ситуацию в Украине и призывает наших сограждан не оказывать сопротивление захватчикам.

Материалы указанного содержания Панченко систематически излагает на своем Ютуб-канале, насчитывающем почти 1 млн пользователей.

Кроме того, пропагандистские сюжеты и публикации Панченко разгоняет через сеть прокремлевских Телеграм-каналов.

Поскольку Панченко скрывается от правосудия, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

Напомним, ранее СБУ сообщила Панченко о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии рф против Украины.

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