ЕС обвинил Meta в распространении дезинформации относительно Израиля и ХАМАСа: Цукербергу дали 24 часа на ответ

Евросоюз предупредил Meta о штрафах за распространение дезинформации о событиях в Израиле и Газе.

Платформу Meta обвинили в распространении дезинформации по Израилю и ХАМАСу. Комиссар Евросоюза Тьерри Бретон предупредил генерального директора Марка Цукерберга, что компания может нарушить новые европейские правила модерации, если не удалит контент, направленный на поддержку нападений террористов на Израиль.

Так, Еврокомиссия зафиксировала «всплеск незаконного контента и распространяющейся в ЕС дезинформации» на фоне войны в Израиле, что потенциально нарушает новый Закон о цифровых услугах.

Правила вступили в силу еще в августе, и предусмотрели, что техногиганты, такие как Google, Meta и Amazon, будут нести ответственность за размещение на их платформах контента, незаконного в ЕС. Если подобные публикации не будут удалены, компании могут оштрафовать на сумму, которая составит более 6% их годового дохода.

«Я срочно предлагаю вам убедиться, что ваши системы эффективны», - написал Бретон. «Также ожидаю, что вы будете контактировать с соответствующими правоохранительными органами и Европолом и гарантируете оперативную реакцию на любые запросы».

Бретон дал Цукербергу 24 часа на ответ.

Ранее Евросоюз предупредил Маска о последствиях дезинформации о войне в Израиле.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.