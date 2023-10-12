ЄС звинуватив Meta поширенні дезінформації щодо Ізраїлю та ХАМАСу: Цукербергу дали 24 години на відповідь

Євросоюз попередив Meta про штрафи за поширення дезінформації щодо подій в Ізраїлі та Газі.

Платформу Meta звинуватили у поширенні дезінформації щодо Ізраїлю та ХАМАСу. Єврокомісар Тьєррі Бретон попередив генерального директора Марка Цукерберга, що компанія може порушити нові європейські правила модерації, якщо не видалить контент, спрямований на підтримку нападів терористів на Ізраїль.

Так, Єврокомісія зафіксувала «сплеск незаконного контенту та дезінформації, що поширюється в ЄС» на тлі війни в Ізраїлі, що потенційно порушує новий Закон про цифрові послуги.

Правила набули чинності ще у серпні, і передбачили, що техногіганти, такі як Google, Meta та Amazon, нестимуть відповідальність за розміщення на їхніх платформах контенту, який є незаконним у ЄС. Якщо подібні публікації не будуть видалені, компанії можуть оштрафувати на суму, яка складатиме понад 6% від їхнього річного доходу.

«Я терміново пропоную вам переконатися, що ваші системи ефективні», — написав Бретон. «Також очікую, що ви будете контактувати з відповідними правоохоронними органами та Європолом і гарантуєте оперативну реакцію на будь-які запити».

Бретон дав Цукербергу 24 години на відповідь.

Раніше Євросоюз попередив Маска про наслідки за дезінформацію про війну в Ізраїлі.

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