Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
НАЗК відкриє публічний доступ до Реєстру декларацій 10 грудня 2023 року

Реєстр декларацій відкриють для громадськості 10 грудня з урахуванням безпекових заходів.

Кирило Буданов: Світ досить швидко наближається до глобальної війни

Я вважаю, що все ж таки ми досить швидко наближаємося до глобальної війни, - керівник ГУР Кирило Буданов.

Адвокат виманив у клієнта 10 тисяч доларів для нібито передачі суддям Верховного Суду, - ОГП

Викрито адвоката, який обіцяв клієнту за 10 тисяч доларів США вирішити питання в Касаційному адміністративному суді Верховного Суду.

Участь ВККС у пленарному складі в проведенні оцінювання судді суперечить законодавству і є неможливою, - наукові висновки провідних вищих навчальних закладів

Оприлюднені наукові висновки провідних вищих навчальних закладів, якими встановлено, що ВККС не може брати участь у проведенні оцінювання відповідності судді займаній посаді в пленарному складі.

Секретар Ради суддів України звільнилась у відставку

Олена Журавська завершила кар’єру судді.

  1. У світі

ЄС звинуватив Meta поширенні дезінформації щодо Ізраїлю та ХАМАСу: Цукербергу дали 24 години на відповідь

13:30, 12 жовтня 2023
Євросоюз попередив Meta про штрафи за поширення дезінформації щодо подій в Ізраїлі та Газі.
ЄС звинуватив Meta поширенні дезінформації щодо Ізраїлю та ХАМАСу: Цукербергу дали 24 години на відповідь
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Платформу Meta звинуватили у поширенні дезінформації щодо Ізраїлю та ХАМАСу. Єврокомісар Тьєррі Бретон попередив генерального директора Марка Цукерберга, що компанія може порушити нові європейські правила модерації, якщо не видалить контент, спрямований на підтримку нападів терористів на Ізраїль.

Так, Єврокомісія зафіксувала «сплеск незаконного контенту та дезінформації, що поширюється в ЄС» на тлі війни в Ізраїлі, що потенційно порушує новий Закон про цифрові послуги.

Правила набули чинності ще у серпні, і передбачили, що техногіганти, такі як Google, Meta та Amazon, нестимуть відповідальність за розміщення на їхніх платформах контенту, який є незаконним у ЄС. Якщо подібні публікації не будуть видалені, компанії можуть оштрафувати на суму, яка складатиме понад 6% від їхнього річного доходу.

«Я терміново пропоную вам переконатися, що ваші системи ефективні», — написав Бретон. «Також очікую, що ви будете контактувати з відповідними правоохоронними органами та Європолом і гарантуєте оперативну реакцію на будь-які запити».

Бретон дав Цукербергу 24 години на відповідь.

Раніше Євросоюз попередив Маска про наслідки за дезінформацію про війну в Ізраїлі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Станковська
    Галина Станковська
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України