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СБУ повідомила про підозру у державній зраді ексведучій каналів Медведчука Діані Панченко

12:11, 12 жовтня 2023
Повідомляється, що вона виїхала до окупованого Донецька, де систематично виправдовує агресію рф і закликає наших співгромадян не чинити спротив загарбникам.
СБУ повідомила про підозру у державній зраді ексведучій каналів Медведчука Діані Панченко
Фото: СБУ
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Ексведуча підсанкційних телеканалів Віктора Медведчука Діана Панченко отримала нову підозру - цього разу у державній зраді, інформує Служба безпеки України. 

Повідоляється, що після роботи на телеканалах вона виїхала до тимчасово окупованого Донецька, щоб продовжити інформаційно-підривну діяльність на користь росії.

Встановлено, що вона систематично виправдовує збройну агресію рф проти України, підтримує та пропагує окупацію регіонів нашої держави, а також маніпулятивно висвітлює військово-політичну ситуацію в Україні і закликає наших співгромадян не чинити спротив загарбникам. 

Матеріали вказаного змісту Панченко систематично викладає на власному Ютуб-каналі, який налічує майже 1 млн користувачів.

Крім того, пропагандистські «сюжети» та «публікації» Панченко «розганяє» через мережу прокремлівських Телеграм-каналів.

Оскільки Панченко переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила Панченко про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України.

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