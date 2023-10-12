Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
НАПК откроет публичный доступ к Реестр деклараций 10 декабря 2023 года

Реестр деклараций откроют для общественности 10 декабря с учетом мер безопасности.

Кирилл Буданов: Мир достаточно быстро приближается к глобальной войне

Я считаю, что все же мы достаточно быстро приближаемся к глобальной войне, – руководитель ГУР Кирилл Буданов

Адвокат выманил у клиента 10 тысяч долларов для якобы передачи судьям Верховного Суда, - ОГП

Разоблачен адвокат, обещавший клиенту за 10 тысяч долларов США решить вопрос в Кассационном административном суде Верховного Суда.

Участие ВККС в пленарном составе в проведении оценки судьи противоречит законодательству и невозможно, - научные выводы ведущих высших учебных заведений

Обнародованы научные выводы ведущих вузов, которыми установлено, что ВККС не может участвовать в проведении оценивания соответствия судьи занимаемой должности в пленарном составе.

Секретарь Совета судей Украины уволилась в отставку

Елена Журавская завершила карьеру судьи.

  1. В Украине

Денис Малюська сообщил, когда в Украине откроют декларации чиновников

12:41, 12 октября 2023
По словам министра юстиции, сейчас идет подготовительный период к открытию деклараций чиновников.
Денис Малюська сообщил, когда в Украине откроют декларации чиновников
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что декларации украинских чиновников должны открыть для общественности до конца января 2024 года. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас идет подготовительный период нормирования функционала действий органов государственной власти относительно того, кто и как будет имплементировать закон о возобновлении е-декларирования.

Кроме того, формируется перечень должностей, которые останутся закрытыми. В частности, это касается воюющих военнослужащих. Исключение – члены ВВК, лица, ответственные за закупки и т.д. Они будут представлять декларации, которые будут публичными.

«Сейчас длится подготовительный период, но в любом случае к дедлайну, к 31 января 2024 года все декларации будут поданы и будут раскрыты для публики», - сказал он.

Также Малюска добавил, что нужно около месяца на подготовку подзаконных нормативных актов, еще два месяца выделяют на подготовку программного обеспечения, которое позволит открывать категории госслужащих и политиков, подающих декларации, и сведения о которых оставят закрытыми.

Ранее мы сообщали, что чиновники должны подать декларации за прошлые годы до 31 января 2024 года, - Президент подписал закон.

Также мы подробно описывали его нормы и риски.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Галина Станковська
    Галина Станковська
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України