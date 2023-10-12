Денис Малюська сообщил, когда в Украине откроют декларации чиновников

По словам министра юстиции, сейчас идет подготовительный период к открытию деклараций чиновников.

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что декларации украинских чиновников должны открыть для общественности до конца января 2024 года. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас идет подготовительный период нормирования функционала действий органов государственной власти относительно того, кто и как будет имплементировать закон о возобновлении е-декларирования.

Кроме того, формируется перечень должностей, которые останутся закрытыми. В частности, это касается воюющих военнослужащих. Исключение – члены ВВК, лица, ответственные за закупки и т.д. Они будут представлять декларации, которые будут публичными.

«Сейчас длится подготовительный период, но в любом случае к дедлайну, к 31 января 2024 года все декларации будут поданы и будут раскрыты для публики», - сказал он.

Также Малюска добавил, что нужно около месяца на подготовку подзаконных нормативных актов, еще два месяца выделяют на подготовку программного обеспечения, которое позволит открывать категории госслужащих и политиков, подающих декларации, и сведения о которых оставят закрытыми.

Ранее мы сообщали, что чиновники должны подать декларации за прошлые годы до 31 января 2024 года, - Президент подписал закон.

Также мы подробно описывали его нормы и риски.

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