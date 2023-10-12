Как получить информацию о человеке в плену из реестра Национального информационного бюро

Узнать информацию о военнопленном или гражданском заложнике можно подав заявку.

Источник фото: armyinform.com.ua

Узнать информацию о военнопленном или гражданском заложнике можно подав соответствующую заявку в Национальное информационное бюро при Минреинтеграции. Для этого необходимо предоставить свои персональные данные и сообщить ФИО человека, информация о котором выясняется, рассказали в Минреинтеграции.

Подать такое обращение в Национальное информационное бюро можно через:

– чат-боты в Telegram и Viber;

- электронную почту: [email protected];

– Укрпочту или «Новую почту».

В ближайшее время родным предоставят информацию о пленном, которой владеет НИБ.

Кроме того, родные пленных могут получить информацию в устной форме, позвонив на горячую линию по короткому номеру 16-48 или +38(044) 287-81-65 (для звонков из-за границы).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.