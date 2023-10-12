Озеро Вербное в Киеве объявили ландшафтным заказником

Заказник объявлен с целью сохранения и охраны водной и наземной флоры и фауны, среди которых разные виды рыб, моллюски, а также подземных источников.

Источник фото: КГВА

Озеро Вербное, которое находится в Оболонском районе столицы, объявили ландшафтным заказником. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

«Для поддержки общего экологического баланса в столице и для содействия экологической образовательно-воспитательной работе я подписал Распоряжение «Об ихтологически-ботаническом ландшафтном заказнике местного значения «Озеро Вербное». Заказник объявлен с целью сохранения и охраны водной и наземной флоры и фауны, среди которых разные виды рыб, моллюски, а также подземных источников», - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

По его словам, на этом озере создадутся условия для отдыха, оздоровления киевлян.

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