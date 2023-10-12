В Киеве на блокпосте военный открыл огонь по автомобилю: есть пострадавший, подробности

Военнослужащий открыл стрельбу по автомобилю, не остановившемуся по требованию, пуля рикошетом ранила водителя другого автомобиля.

В четверг, 12 октября, в Святошинском районе Киева произошла стрельба на блокпосте.

Как сообщила представитель Главного управления полиции Киева Юлия Гирдвилис, военнослужащий выстрелил в колеса автомобиля, который водитель не остановил по требованию.

«По требованию одного из военных водитель транспортного средства не осуществил остановку. Следовательно, военный выстрелил в колеса автомобиля», — рассказала она в комментарии hromadske.

В результате водитель соседнего автомобиля получил ранение. По информации полиции, от госпитализации он отказался.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, документирующая детали инцидента. Вскоре должна быть предоставлена правовая квалификация этого события.

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