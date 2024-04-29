Конкурс на посаду голови Державної судової адміністрації має відбутися неупереджено і незалежно – Офіс Президента

В Офісі Президента слідкують за конкурсом на посаду голови Державної судової адміністрації.

Джерело фото - Facebook-сторінка Ірини Мудрої

Заступник керівника Офісу Президента Ірина Мудра розповіла, що в ОП спостерігають за тим, що відбувається навколо Державної судової адміністрації.

Як повідомила представник Офісу Президента, проблемам діяльності та функціоналу ДСА відтепер планується приділити особливу увагу.

На думку Ірини Мудрої, посада голови Судової адміністрації створює «певні виклики».

Відтак, як зазначила Ірина Мудра, в Офісі Президента вважають, що відбір на посаду голови ДСА має відбутися «неупереджено і незалежно».

Зазначимо, що відбір на посаду голови ДСА проводить Вища рада правосуддя, яка сформувала відповідну робочу групу у складі п’яти членів ВРП.

На посаду голови ДСА претендують 13 кандидатів, серед них і діючий в. о. голови ДСА Максим Пампура.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» вже повідомляла про пріоритети в діяльності Ірини Мудрої на посаді заступника керівника Офісу Президента, де вона буде займатися питаннями судової реформи.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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