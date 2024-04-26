Переправляв ухилянтів за кордон: на Одещині затримали ділка

Чоловіки намагались потрапити до придністровського регіону Молдови.

Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

На Одещині прикордонники затримали переправника чоловіків за кордон.

Як повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України, на околиці міста Роздільна оперативники Поділського прикордонного загону зупинили автівку під керуванням 55-річного місцевого жителя, з яким слідувало троє чоловіків.

Як з’ясувалося, подорожні домовилися з організатором через телеграм-канал про їхнє переправлення до придністровського регіону Молдови, за що попередньо сплатили по 5 тис. доларів США кожен. Підвезенням «клієнтів» до кордону займався його поплічник. За доставку останній отримав по 600 доларів США з кожного.

Щодо переправника направлено повідомлення до Нацполіції. Стосовно його «клієнтів» складено протоколи про адміністративні правопорушення. Справи скеровано до суду.

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