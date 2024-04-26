Переправлял уклонистов за границу: в Одесской области задержали дельца

Мужчины пытались попасть в приднестровский регион Молдовы.

Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

В Одесской области пограничники задержали переправщика мужчин за границу.

Как сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины, на окраине города Раздельная оперативники Подольского пограничного отряда остановили автомобиль под управлением 55-летнего местного жителя, с которым следовали трое мужчин.

Как выяснилось, путешественники договорились с организатором по телеграмм-каналу об их переправке в приднестровский регион Молдовы, за что предварительно оплатили по 5 тыс. долларов США каждый. Подвозом «клиентов» к границе занимался его сообщник. За доставку последний получил по 600 долларов США с каждого.

Относительно переправщика направлено сообщение в Нацполицию. В отношении его «клиентов» составлены протоколы об административных правонарушениях. Дела направлены в суд.

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