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Конкурс на должность главы Государственной судебной администрации должен пройти беспристрастно и независимо – Офис Президента

07:30, 29 апреля 2024
В Офисе Президента следят за конкурсом на должность главы Государственной судебной администрации.
Конкурс на должность главы Государственной судебной администрации должен пройти беспристрастно и независимо – Офис Президента
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Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая рассказала, что в ОП наблюдают за происходящим вокруг Государственной судебной администрации.

Как сообщила представитель Офиса Президента, проблемам деятельности и функционала ГСА теперь планируется уделить особое внимание.

По мнению Ирины Мудрой, должность главы Судебной администрации создает "определенные вызовы".

Как отметила Ирина Мудрая, в Офисе Президента считают, что отбор на должность главы ГСА должен состояться «непредвзято и независимо».

Отметим, что отбор на должность главы ГСА проводит Высший совет правосудия, сформировавший соответствующую рабочую группу в составе пяти членов ВСП.

На должность главы ГСА претендуют 13 кандидатов, среди них и действующий и о. главы ГСА Максим Пампура.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» уже сообщала о приоритетах в деятельности Ирины Мудрой в должности заместителя руководителя Офиса Президента, где она будет заниматься вопросами судебной реформы.

Автор: Вячеслав Хрипун

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