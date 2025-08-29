Кабмин утвердил план мероприятий по обмену данными граждан между различными реестрами

Правительство распоряжением №854-р утвердило план мероприятий по повышению интероперабельности (совместимости) информационных систем.
Речь идет о быстром автоматическом обмене данными между различными реестрами, касающимися граждан, — в частности, реестрами, которые курируются МВД, ГМС, Минобороны, МОН, Минсоцполитики, Минюстом, Налоговой службой, НСЗУ, Пенсионным фондом, Администрацией Госпогранслужбы, Госгеокадастром, Минразвития, Укргосархивом, Фондом гарантирования вкладов физических лиц и т. д.
В частности, план включает создание условий для верификации (проверки) идентификационных данных физических лиц из следующих реестров:
Кроме того, речь идет об обеспечении заключения договора об информационном взаимодействии для обеспечения электронного информационного взаимодействия между Государственным реестром физических лиц — налогоплательщиков и одним из реестров единой информационной системы МВД.
Аналогичные договоры об информационном взаимодействии планируется заключить для обеспечения электронного информационного взаимодействия между единой информационной системой МВД и Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП), а также между Государственным реестром физических лиц — налогоплательщиков и ГРВП.
Что касается планов урегулирования вопроса, чтобы гражданин мог видеть в мобильном приложении «Дія» факты обмена его персональными данными или доступа к ним, то соответствующая техническая возможность планируется к реализации только к маю 2026 года.
Также план включает подготовку участников системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов «Трембита» к работе с подсистемой мониторинга доступа к персональным данным.
На октябрь 2025 года планируется издание приказа Минцифры о вводе в промышленную эксплуатацию модернизированного программного обеспечения системы «Трембита» (Трембита 2.0).
Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», в 2024 году Кабмин ввел комплексную передачу электронных копий документов и отдельной информации (сведений, данных) из таких документов, как э-паспорт, э-паспорт для выезда за границу, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, сведения из Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков о суммах выплаченных доходов и удержанных налогах, электронное удостоверение водителя, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и т. д.
Автор: Наталя Мамченко
