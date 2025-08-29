Кабмин утвердил план мероприятий по обмену данными граждан между различными реестрами

Что касается планов урегулирования вопроса, чтобы гражданин мог видеть в мобильном приложении «Дія» факты обмена его персональными данными или доступа к ним, то соответствующая техническая возможность планируется к реализации только к маю 2026 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство распоряжением №854-р утвердило план мероприятий по повышению интероперабельности (совместимости) информационных систем.

Речь идет о быстром автоматическом обмене данными между различными реестрами, касающимися граждан, — в частности, реестрами, которые курируются МВД, ГМС, Минобороны, МОН, Минсоцполитики, Минюстом, Налоговой службой, НСЗУ, Пенсионным фондом, Администрацией Госпогранслужбы, Госгеокадастром, Минразвития, Укргосархивом, Фондом гарантирования вкладов физических лиц и т. д.

В частности, план включает создание условий для верификации (проверки) идентификационных данных физических лиц из следующих реестров:

Единого реестра оружия

информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости»

Единого государственного реестра транспортных средств

Реестра административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения

Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах

реестров информационно-коммуникационной системы «Информационный портал Национальной полиции Украины»

Реестра лиц, направленных на проведение оценки повседневного функционирования

реестров программно-аппаратного комплекса «Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента»

Единой информационной системы социальной сферы.

Кроме того, речь идет об обеспечении заключения договора об информационном взаимодействии для обеспечения электронного информационного взаимодействия между Государственным реестром физических лиц — налогоплательщиков и одним из реестров единой информационной системы МВД.

Аналогичные договоры об информационном взаимодействии планируется заключить для обеспечения электронного информационного взаимодействия между единой информационной системой МВД и Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП), а также между Государственным реестром физических лиц — налогоплательщиков и ГРВП.

Что касается планов урегулирования вопроса, чтобы гражданин мог видеть в мобильном приложении «Дія» факты обмена его персональными данными или доступа к ним, то соответствующая техническая возможность планируется к реализации только к маю 2026 года.

Также план включает подготовку участников системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов «Трембита» к работе с подсистемой мониторинга доступа к персональным данным.

На октябрь 2025 года планируется издание приказа Минцифры о вводе в промышленную эксплуатацию модернизированного программного обеспечения системы «Трембита» (Трембита 2.0).

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», в 2024 году Кабмин ввел комплексную передачу электронных копий документов и отдельной информации (сведений, данных) из таких документов, как э-паспорт, э-паспорт для выезда за границу, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, сведения из Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков о суммах выплаченных доходов и удержанных налогах, электронное удостоверение водителя, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и т. д.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.