Кабмин утвердил план мероприятий по обмену данными граждан между различными реестрами

15:06, 29 августа 2025
Что касается планов урегулирования вопроса, чтобы гражданин мог видеть в мобильном приложении «Дія» факты обмена его персональными данными или доступа к ним, то соответствующая техническая возможность планируется к реализации только к маю 2026 года.
Правительство распоряжением №854-р утвердило план мероприятий по повышению интероперабельности (совместимости) информационных систем.

Речь идет о быстром автоматическом обмене данными между различными реестрами, касающимися граждан, — в частности, реестрами, которые курируются МВД, ГМС, Минобороны, МОН, Минсоцполитики, Минюстом, Налоговой службой, НСЗУ, Пенсионным фондом, Администрацией Госпогранслужбы, Госгеокадастром, Минразвития, Укргосархивом, Фондом гарантирования вкладов физических лиц и т. д.

В частности, план включает создание условий для верификации (проверки) идентификационных данных физических лиц из следующих реестров:

  • Единого реестра оружия
  • информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости»
  • Единого государственного реестра транспортных средств
  • Реестра административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения
  • Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах
  • реестров информационно-коммуникационной системы «Информационный портал Национальной полиции Украины»
  • Реестра лиц, направленных на проведение оценки повседневного функционирования
  • реестров программно-аппаратного комплекса «Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента»
  • Единой информационной системы социальной сферы.

Кроме того, речь идет об обеспечении заключения договора об информационном взаимодействии для обеспечения электронного информационного взаимодействия между Государственным реестром физических лиц — налогоплательщиков и одним из реестров единой информационной системы МВД.

Аналогичные договоры об информационном взаимодействии планируется заключить для обеспечения электронного информационного взаимодействия между единой информационной системой МВД и Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП), а также между Государственным реестром физических лиц — налогоплательщиков и ГРВП.

Что касается планов урегулирования вопроса, чтобы гражданин мог видеть в мобильном приложении «Дія» факты обмена его персональными данными или доступа к ним, то соответствующая техническая возможность планируется к реализации только к маю 2026 года.

Также план включает подготовку участников системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов «Трембита» к работе с подсистемой мониторинга доступа к персональным данным.

На октябрь 2025 года планируется издание приказа Минцифры о вводе в промышленную эксплуатацию модернизированного программного обеспечения системы «Трембита» (Трембита 2.0).

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», в 2024 году Кабмин ввел комплексную передачу электронных копий документов и отдельной информации (сведений, данных) из таких документов, как э-паспорт, э-паспорт для выезда за границу, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, сведения из Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков о суммах выплаченных доходов и удержанных налогах, электронное удостоверение водителя, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и т. д.

Автор: Наталя Мамченко

