Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Кабмін затвердив план заходів для обміну даними про громадян між різними реєстрами

15:06, 29 серпня 2025
Стосовно планів врегулювання того, щоб громадянин бачив у мобільному додатку Дія факти обміну його персональними даними або доступу до персональних даних, то відповідна технічна можливість планується до реалізації лише на травень 2026 року.
Кабмін затвердив план заходів для обміну даними про громадян між різними реєстрами
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд розпорядженням №854-р затвердив план заходів щодо підвищення інтероперабельності інформаційних систем.

Йдеться про швидкий автоматичний обмін даними між різними реєстрами стосовно громадян – зокрема реєстрами, якими опікуються МВС, ДМС, Міноборони, МОН, Мінсоцполітики, Мін’юст, Податкова служба, НСЗУ, Пенсійний фонд, Адміністрація Держприкордонслужби, Держгеокадастр, Мінрозвитку, Укрдержархів, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб тощо.

Зокрема, план включає створення умов для верифікації ідентифікаційних даних фізичних осіб з таких реєстрів:

  • Єдиного реєстру зброї
  • інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»
  • Єдиного державного реєстру транспортних засобів
  • Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху
  • Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин
  • реєстрів інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України»
  • Реєстру осіб, направлених на проведення оцінювання повсякденного функціонування
  • реєстрів програмно-апаратного комплексу «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту»
  • Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Крім того, йдеться про забезпечення укладення договору про інформаційну взаємодію для забезпечення електронної інформаційної взаємодії між Державним реєстром фізичних осіб — платників податків та одним із реєстрів єдиної інформаційної системи МВС

Аналогічні договори про інформаційну взаємодію планується укласти для забезпечення електронної інформаційної взаємодії між єдиною інформаційною системою МВС та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно (ДРРП), між Державним реєстром фізичних осіб — платників податків та ДРРП.

Стосовно планів врегулювання того, щоб громадянин бачив у мобільному додатку Дія факти обміну його персональними даними або доступу до персональних даних, то відповідна технічна можливість планується до реалізації лише на травень 2026 року.  

Також план включає підготовку учасників системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» до роботи з підсистемою моніторингу доступу до персональних даних.

На жовтень 2025 року планується видання наказу Мінцифри щодо введення у промислову експлуатацію модернізованого програмного забезпечення системи «Трембіта» (Трембіта 2.0).

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», у 2024 році Кабмін запровадив комплексну передачу електронних копій документів та окремої інформації (відомостей, даних) з таких документів, яка е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон, реєстраційний номер облікової картки платника податків, індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, відомості з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, електронне посвідчення водія, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу тощо.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України Дія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін затвердив план заходів для обміну даними про громадян між різними реєстрами

Стосовно планів врегулювання того, щоб громадянин бачив у мобільному додатку Дія факти обміну його персональними даними або доступу до персональних даних, то відповідна технічна можливість планується до реалізації лише на травень 2026 року.

«На посаді голови ДСА потрібен лідер та реформатор» – Вища рада правосуддя

У Вищій раді правосуддя розповіли, яким повинен бути новий очільник Державної судової адміністрації.

Генштабу доведеться погоджувати такі масові заходи у Києві, як проведення кінозйомок – які питання виникли до урядового доручення

Чинний порядок проведення недержавних масових заходів у Києві відносить до масових заходів кіно- та відеозйомку, але не поширюється на мирні зібрання, а стаття 8 закону про правовий режим воєнного стану, навпаки, відносить до масових заходів мирні збори, мітинги і демонстрації.

Сергій Іонушас заявив, що на прийнятті законопроекту про заборону судам пом’якшувати покарання за непокору наполягають Генштаб і 20 командирів військових частин

За словами голови правоохоронного комітету Сергія Іонушаса, близько 20 командирів військових частин наполягали на прийнятті законопроекту про скасування можливості пом’якшити покарання за непокору військовослужбовців.

Жінка розраховувалася за товари у різних магазинах банківською карткою потерпілого, але у жодному з інкримінованих епізодів сума не перевищувала нижньої межі – Верховний Суд висловився щодо відповідальності

Вартість викраденого майна визначається загальною сумою завданої матеріальної шкоди, навіть якщо в жодному з інкримінованих епізодів сума викраденого майна не перевищувала нижньої межі, необхідної для притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 185 КК – Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Крат
    Василь Крат
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олександра Яновська
    Олександра Яновська
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марина Семененко
    Марина Семененко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Марина Шаховніна
    Марина Шаховніна
    суддя Подільського районного суду міста Києва