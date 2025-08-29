Кабмін затвердив план заходів для обміну даними про громадян між різними реєстрами

Стосовно планів врегулювання того, щоб громадянин бачив у мобільному додатку Дія факти обміну його персональними даними або доступу до персональних даних, то відповідна технічна можливість планується до реалізації лише на травень 2026 року.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд розпорядженням №854-р затвердив план заходів щодо підвищення інтероперабельності інформаційних систем.

Йдеться про швидкий автоматичний обмін даними між різними реєстрами стосовно громадян – зокрема реєстрами, якими опікуються МВС, ДМС, Міноборони, МОН, Мінсоцполітики, Мін’юст, Податкова служба, НСЗУ, Пенсійний фонд, Адміністрація Держприкордонслужби, Держгеокадастр, Мінрозвитку, Укрдержархів, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб тощо.

Зокрема, план включає створення умов для верифікації ідентифікаційних даних фізичних осіб з таких реєстрів:

Єдиного реєстру зброї

інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»

Єдиного державного реєстру транспортних засобів

Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху

Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

реєстрів інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України»

Реєстру осіб, направлених на проведення оцінювання повсякденного функціонування

реєстрів програмно-апаратного комплексу «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту»

Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Крім того, йдеться про забезпечення укладення договору про інформаційну взаємодію для забезпечення електронної інформаційної взаємодії між Державним реєстром фізичних осіб — платників податків та одним із реєстрів єдиної інформаційної системи МВС

Аналогічні договори про інформаційну взаємодію планується укласти для забезпечення електронної інформаційної взаємодії між єдиною інформаційною системою МВС та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно (ДРРП), між Державним реєстром фізичних осіб — платників податків та ДРРП.

Стосовно планів врегулювання того, щоб громадянин бачив у мобільному додатку Дія факти обміну його персональними даними або доступу до персональних даних, то відповідна технічна можливість планується до реалізації лише на травень 2026 року.

Також план включає підготовку учасників системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» до роботи з підсистемою моніторингу доступу до персональних даних.

На жовтень 2025 року планується видання наказу Мінцифри щодо введення у промислову експлуатацію модернізованого програмного забезпечення системи «Трембіта» (Трембіта 2.0).

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», у 2024 році Кабмін запровадив комплексну передачу електронних копій документів та окремої інформації (відомостей, даних) з таких документів, яка е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон, реєстраційний номер облікової картки платника податків, індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, відомості з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, електронне посвідчення водія, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу тощо.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.